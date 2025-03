Il futuro di Zaniolo alla Fiorentina è tutt'altro che certo. Intanto un club di Serie A fa un sondaggio con il Galatasaray

Arrivato a Firenze negli ultimi giorni di mercato della scorsa sessione invernale, oggettivamente ad ora è molto difficile che la Fiorentina possa decidere di riscattare il prestito di Zaniolo: la richiesta economica di 17 milioni di euro del Galatasaray è considerata molto alta, ed il giocatore nelle prime settimane in viola non ha confermato le aspettative. Per questo il suo entourage starebbe cominciando a guardarsi attorno per capire se ci sia qualche soluzione percorribile in vista della prossima stagione.

Il futuro di Zaniolo può essere lontano da Firenze e dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da MondoUdinese un club di Serie A avrebbe fatto un sondaggio per capire se l'attaccante sarebbe disposto a trasferirsi. Stiamo parlando del Genoa di Vieira, sempre piu vicino alla riconferma, che avrebbe messo nel mirino l'ex Roma per migliorare il parco attaccanti in vista del prossimo campionato. Il giocatore piace tanto al grifone, e questo potrebbe far sbocciare l'amore tra le parti, ma il problema resta un altro.

Un club di Serie A potrebbe puntare tutto su di lui

Secondo quanto emerso il Genoa è attratta dal giocatore, che aumenterebbe ulteriormente il tasso tecnico dell'attacco rossoblu, ma il grande ostacolo resta il Galatasaray, club proprietario del cartellino del giocatore. La storia d'amore tra Zaniolo e il club turco non è mai sbocciata, e per questo i Genoa spera che il Gala possa abbassare le pretese. In caso di mancato riscatto da parte della Fiorentina quindi in estate l'operazione potrebbe prendere realmente quota.