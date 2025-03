La Fiorentina continua il suo avvicinamento alla sfida contro l'Atalanta: Palladino recupera quasi tutti. Abbondanza a centrocampo

A poco meno di 3 giorni dalla partita casalinga della Fiorentina di Raffaele Palladino contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini, considerato da tutti un vero e proprio spartiacque per le ambizioni europee dei viola, l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola, analizzando come stia il gruppo a disposizione di Palladino dopo la sosta per le nazionali.

Fiorentina quasi al completo: Palladino conta un solo indisponibile

Secondo quanto riportato dall'emittente il tecnico gigliato ritrova il sorriso grazie alle notizie provenienti dall'infermeria. L'unico giocatore che resta indisponibile è Andrea Colpani, ancora alle prese con la microfrattura ad un piede rimediata oramai quasi un mese fa. Le sensazioni su di lui sono comunque positive, con il giocatore che dovrebbe tornare ad allenarsi in campo, almeno in modo personalizzato, a partire dalla prossima settimana, per poi essere pronto per Aprile inoltrato: dopo il rientro infatti il giocatore avrà bisogno di un periodo breve di riabilitazione.

A centrocampo finalmente regna l'abbondanza: la palla passa al tecnico

Le buone notizie invece arrivano dal centrocampo con Adli e Folorunsho, rimasti esclusi dalle formazioni titolari delle ultime uscite della squadra di Palladino, che sono definitivamente recuperati e pronti a partire dal primo minuto. Sarà però da capire quali siano le scelte dell'allenatore, considerando anche il fatto che a centrocampo sono tutti disponibili e che (almeno per il momento) Mandragora e Fagioli siano quasi certi di una maglia da titolare.