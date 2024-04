La fine di una doppia maledizione. E Kouame timbra il cartellino dopo un'attesa lunghissima

Esattamente quattro mesi. La partita vinta dalla Fiorentina sul campo della Salernitana ha posto fine ad un digiuno di vittorie in trasferta in campionato che durava dal successo a Monza. Era il 22 dicembre 2023 quando i viola riuscirono ad imporsi per 1-0 all'U-Power Stadium grazie al gol di Beltran.

La prima volta a Salerno in campionato

Ma non è questa la sola maledizione spezzata ieri dagli uomini di Italiano. E' arrivata così anche la prima vittoria in campionato a Salerno al settimo tentativo. Prima di ieri i gigliati avevano affrontato i granata sei volte in casa loro, tra Serie A e Serie B, perdendo tre volte e pareggiando in altrattante circostanze.

E' bastata mezza squadra

E tutto questo pur avendo a disposizione solo mezza squadra: ma tanto è bastato per superare una squadra ormai derelitta destinata alla retrocessione in B.

Digiuno interrotto

A proposito di digiuni, Christian Kouame è tornato a segnare in campionato 217 giorni dopo il suo ultimo e unico gol in A di questa stagione. Prima di fare centro con la Salernitana, l'ivoriano aveva segnato in casa contro l'Atalanta.