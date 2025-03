Dalla Champions al... nulla: mille scenari possibili per la Fiorentina. Ma Palladino si gioca l'Europa contro chi lotta per salvarsi

Tempo di terminare la sosta e ricaricarsi, che poi ci sarà da spingere al massimo per due mesi, quelli che possono regalare addirittura un sogno Champions ma anche relegare all'anonimato. Sono sei le squadre in corsa dal quarto posto in giù e sei i punti che le racchiudono. La Fiorentina parte in penultima posizione, a quota 48 e, come scrive La Nazione, si giocherà tanto, se non tutto, contro squadre che lottano per salvarsi: Parma, Cagliari, Empoli e Venezia.

Di scontri diretti la squadra di Palladino ne ha: Milan, Roma e Bologna, oltre al match con l'Atalanta, ma è proprio in questi che la formazione viola si è esaltata. Ben più gravoso il compito invece quando c'è stato da fare la partita. Giudizi e fiato sospesi dunque, sempre tenendo presente che quest'anno il salvagente ottavo posto è quasi impossibile da sfruttare, causa ranking Uefa.