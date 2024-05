Copertina strameritata

Arrivato quest'estate per fare la punta, finito a fare il trequartista. Un giocatore a tutto campo, tecnica cristallina e fiato a più non posso. Beltran si è conquistato la fiducia di Italiano dopo un inizio di stagione passato alle spalle di Nzola. Che qualcosa dovesse cambiare lo si era visto, e quel qualcosa ha trovato sfogo nell'arretramento del nove argentino della Fiorentina.

Un passo indietro che, inevitabilmente, ha visto diminuire anche il suo apporto in fase realizzativa. Il lavoro di Beltran è così diventato più nascosto, meno evidente, ma allo stesso modo incisivo e determinante.

Ieri sera un rigore realizzato che principalmente determina due punti: la fine di una maledizione viola dal dischetto, giunta proprio nel momento più importante della stagione e la copertina presa da un ragazzo che può far sognare Firenze.

Non è Batistuta, almeno per ora, ma la garra è quella. In ogni occasione. Menzione d'onore a Nico Gonzalez, che ha fatto un passo indietro per far tirare il compagno, da tempo richiesto dai tifosi viola come tiratore del dischetto. Sangue freddo. Gol. Anno scorso Antonin, quest'anno Lucas. Andiamo ad Atene!