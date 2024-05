Di Marzio: "Grossa offerta del Panathinaikos per Sarri. Il tecnico toscano ha preso tempo per rispondere ai greci"

Novità sul possibile futuro di Sarri

Il tecnico toscano Maurizio Sarri, dopo l'addio alla panchina della Lazio, è attualmente senza contratto. Di recente l'esperto allenatore è stato stuzzicato più volte anche sull'ipotesi Fiorentina, che non pare tuttavia assolutamente destinata a prendere forma. Nessun contatto tra la dirigenza viola e il nativo di Napoli.

Proposta corposa dalla Grecia: il tecnico toscano ci pensa

Sarri, come riporta Gianluca Di Marzio, ha ricevuto una proposta molto allettante da parte dei greci del Panathinaikos, freschi vincitori della Coppa di Grecia e in corsa per un posto nella prossima edizione di Europa League e si è preso tempo per dare una risposta. La squadra in maglia verde di Atene prenderà parte agli spareggi per entrare nella seconda competizione europea a squadra, iniziando dal secondo turno di qualificazione.