Kayode: "Il Torino si è chiuso molto e non c'erano spazi. Potevo fare meglio su alcuni aspetti ma mi accontento per stasera"

Al media ufficiale della Fiorentina arrivano le parole anche di Michael Kayode:

“Ovviamente speravamo di portare a casa i 3 punti ma il Torino è un grandissimo avversario, non è facile giocare perché viene a prenderti a uomo. Non siamo riusciti a concretizzare perché loro pur in 10 si sono chiusi tanto e non c'erano spazi. La mia partita? L'ho vissuta discretamente bene, potevo fare bene in alcuni aspetti ma va bene così, mi accontento oggi. Si riprenderà a lavorare come sempre, pensando di partita in partita”.