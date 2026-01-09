La Fiorentina mette gli occhi su una stellina del Partizan Belgrado. La concorrenza però è già folta e il costo...

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la Fiorentina ha messo gli occhi su un giovanissimo prospetto serbo. La concorrenza però sembra già essere folta e anche il costo del cartellino non è a prezzo di saldo.

Il giovane

Il nuovo obiettivo di mercato della Fiorentina è Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado. E' un centrocampista classe 2006 molto fisico (1.88 di altezzi) e con il vizio del gol (6 in 27 presenze quest'anno). Nonostante la giovanissima età Ugresic ha già esordito in nazionale maggiore, questo ha riprova del suo grande talento.

Costo e concorrenza

Su di lui però non c'è solo la Fiorentina: in Serie A ad aver messo gli occhi addosso al giovane ci sono anche il Parma e il Bologna. Mentre all'estero piace al Marsiglia di De Zerbi. Il costo non è dei più bassi per un giocatore così giovane, Il club serbo ha fissato una clausola rescissoria da 15 milioni di euro infatti.