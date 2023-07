Bojinov: "La Fiorentina ha venduto molto più di quanto ha comprato dalla Juve. Il colpo più bello è il Viola Park"

Passato da Firenze più come meteora che altro, Valeri Bojinov a Radio Bruno ha commentato i rapporti di mercato tra Fiorentina e Juve:

"Dal punto di vista del mercato, la Fiorentina è in attivo in questo senso perché ha venduto tantissimi giocatori alla Juventus. C’è questo rapporto di business importante, in questa fase di crisi economica, le due se la cavano bene. A livello di tifoseria conosciamo le relazioni però è importante il tipo di lavoro che fanno i club, con i calciatori che possono fare la differenza cambiando maglia.

Il mercato attuale viola? Il colpo più importante della Fiorentina di quest’anno comunque è il Viola Park, vedendola da fuori. Devo fare i complimenti al club perché è una cosa molto importante per il club. Arthur poi è un giocatore importante, i brasiliani hanno sempre lasciato il segno a Firenze per cui penso che possa essere un riferimento.

Ho avuto la fortuna di parlare con Daniele Galloppa, abbiamo giocato a Parma insieme. Lo stimo tantissimo, per me è una grande scelta della società per il post Aquilani. La società con Pradè e Burdisso credo stia facendo alla grande, gli auguro di continuare a migliorare la squadra e di inserire dei giovani in prima squadra".