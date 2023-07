Un mercato in uscita che ingolosisce e non va sprecato: la Fiorentina ora ha tutto, ma proprio tutto, per migliorarsi

Nonostante il primo colpo della sessione sia arrivato in realtà in entrata, con Fabiano Parisi, le notizie che hanno fatto più scalpore in casa Fiorentina fin qui sono quelle legate a chi ha salutato (o lo farà a breve) la causa viola. In particolare per i soldi che entreranno nelle casse viola: tra Igor e Terzic si parla di quasi 25 milioni di euro (17+3 per il brasiliano, 5,5 dal serbo). Il tutto acquisisce ulteriore prestigio se arrivano poi da due non titolarissimi e certamente ben sostituibili.

Senza dimenticare poi che in uscita c'è anche Amrabat, lui sì titolare ma anche dimenticabile, in un reparto che cambierà filosofia. Parliamo di un gruzzolo che potrebbe superare i 60 milioni, scalfiti in parte da Parisi ma comunque tanti, tanti soldi. Per un mercato in uscita che potrebbe diventare il migliore degli ultimi anni: niente a che vedere con quando si perdevano calciatori determinanti all'ultimo giorno o a metà stagione, penalizzando la seconda parte.

Tenendo sempre le dita ben incrociate, c'è proprio tutto a questo punto per migliorarsi: c'è il tempo e ci sono le risorse, tante e molte più di quasi tutti i club di Serie A. La palla come di consueto alla squadra mercato viola, che un'estate così remunerativa non può proprio sprecarla.