Da poco la Fiorentina ha diramato la sua formazione ufficiale per sfidare il Lask questa sera al Franchi, con il fischio d'inizio fissato alle 18.45. Palladino sceglie come previsto Martinelli in porta, difesa composta centralmente da Ranieri e Quarta, con Kayode e Parisi sugli esterni. In mediana c'è la coppia Mandragora-Richardson, mentre sulla trequarti Kouamé con ai lati Sottil e Ikoné. Davanti c'è Kean.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Parisi, Quarta, Ranieri, Kayode, Richardson, Mandragora, Sottil, Kouamé, Ikoné, Kean

LASK (4-3-3): Jungwirth, Nogarde, Talovierov, Smolčic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker