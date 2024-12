La corsa al sogno Champions passa anche e soprattutto dalle notti europee della Fiorentina

E se in campionato la Fiorentina continua la sua corsa tra le prime della Serie A, in Conference League i viola vogliono fare punti per trovare la qualificazione automatica agli ottavi della competizione europea. Ma non solo: la corsa verso il sogno che si chiama Champions League passa anche dalle prestazioni in Conference della squadra viola, che stasera affronterà il Lask.

I punti guadagnati, infatti, vanno a incidere sul ranking stagionale Uefa, che offre cinque posti in Champions alle prime due nazioni. Con i risultati di ieri, l'Italia ha superato il Portogallo, portandosi al secondo posto. Oggi toccherà, oltre ai viola, anche alle due romane in Europa League. Questo il ranking attuale:

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 12.517

2. Italia 10.750

---- ---- ----

3. Portogallo 10.675

4. Spagna 10.607

5. Germania 10.125

6. Francia 9.500

7. Belgio 9.000

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Olanda 7.666

10. Polonia 7.500