A Lady Radio ha parlato il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi, parlando della situazione in casa Fiorentina dopo l'infortunio di Nico Gonzalez. Queste le sue parole: “Ma chi prendi a gennaio? Candreva? Ha 38 anni, se è un pronto soccorso allora si può prendere questo cerotto d’oro, ma poi devi considerare anche gli impegni che avrai. Berardi? E’ lui che non vuole andare da nessuna parte, lo hanno voluto tutti e non è andato mai via. Forse ora, ma gennaio questa roba non la fai. Non la fai una squadra a gennaio. Sembra che prendi roba importante, ma alla fine è sempre robetta. L'arrivo di Salah? Ma chi lo conosceva? Ditemene un altro. Sono casi sporadici”

E ancora: “Chi li ha bravi non li dà via a stagione in corso. Si vendono solo i giocatori che non servono, e se non servono agli altri perché dovrebbero servire a noi? Nico quanto ha, 5 settimane? Stringiamo i denti. Non vedo giocatori al suo pari in Italia da poter prendere adesso. Bisogna rinforzare la squadra per l’anno prossimo e non lo fai ora. È una buonissima squadra questa e ce la faremo ad arrivare dietro le prime. Se queste prestazioni rimangono, a parte qualche figuruccia, a 60 punti ci arrivi e termini sesto. Va bene! Ma poi serve comprare a giugno. Serve un attaccante da 50-60 milioni! Ma per l’anno prossimo! Con questi due a 20 milioni (Beltran e Nzola ndr) che fai? Anche ieri Beltran non mi è piaciuto. Abbiamo la squadra per chiudere bene quest'anno, ma poi bisogna pensare alla prossima stagione”.