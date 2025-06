Lo voleva già a Firenze, ora potrebbe davvero abbracciarlo... ma a Bologna. Dzeko è il primo rinforzo per Italiano

Era uscito come un nome plausibile per rinforzare il reparto offensivo della Fiorentina, ma l’ex Inter e Roma Edin Dzeko adesso è molto vicino all'approdo al Bologna. Lo afferma il Corriere Dello Sport, che scrive che l'attaccante bosniaco, 39 anni, sarebbe felice di tornare a giocare nel nostro campionato.

Italiano pronto ad accogliere Dzeko

Per il momento è consigliabile usare il condizionale considerato che altri club italiani in questi ultimi giorni sono andati forte sull’attaccante bosniaco. Per la grandissima serietà della persona e per la capacità ancora intatta di incidere e di determinare in campo, Vincenzo Italiano lo avrebbe chiesto a Sartori. Sappiamo che il bosniaco piaceva già ai tempi di Firenze al tecnico siciliano. Adesso potrebbe finalmente accoglierlo.