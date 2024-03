Sempre sulla vicenda Italiano, leggiamo sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, un commento scritto dal giornalista Alessandro Mita.

“Un rapporto incompiuto con Firenze”

“Vincenzo Italiano…non è uscito dalla palude di un rapporto incompiuto con Firenze - scrive Mita - stimato sì, ma non amato come altri allenatori della storia viola, a volte ferocemente criticato da una parte della tifoseria (non dalla curva) quando le cose non sono andate bene”.

E poi: “Un clima incerto intorno a un tecnico che ha portato i viola a giocarsi due finali e che anche adesso è in corsa per due trofei. Per questo alla Fiorentina serve che tutto venga azzerato: via i cattivi pensieri, via le incomprensioni, via le inquietudini. Ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere, che possono dare un senso ai tre anni del ciclo Italiano”.

Una prova tangibile sotto forma di trofeo

E infine: “Non sappiamo se a fine stagione il tecnico resterà o se ne andrà, di certo per quanto fatto dal 2021 a oggi la sua Fiorentina dovrebbe lasciare (e lo meriterebbe) la prova tangibile della propria esistenza”.