Corriere Fiorentino: Che occasione

In apertura, in alto sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, troviamo il titolo: “Che occasione. Dodô squalificato, tocca a Kayode. In attesa del mercato”. L'approfondimento dedicato al terzino destro viola, a pagina 13: “Kayode. La grande occasione”.

Sottotitolo: “Premiato come Golden Boy italiano, il terzino sfrutterà la squalifica di Dodô per debuttare da titolare in campionato. Poi a gennaio la scelta: restare oppure no?”. Al centro della pagina, un approfondimento sull'Udinese che sfiderà la Fiorentina: “Runjaic in emergenza, ma con Alexis Sanchez”.