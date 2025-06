Il calciatore Gino Infantino è pronto a un ritorno alla Fiorentina, che sia momentaneo o meno. All'Al-Ain non è andata bene come avventura: negli Emirati Arabi Uniti, il centrocampista argentino classe 2003 è riuscito a raccogliere solo una manciata di presenze, senza raggiungere neanche la doppia cifra di apparizioni. E la conclusione di questa esperienza non va certo per il meglio.

Oggi l'Al-Ain inizia il suo Mondiale per Club e Infantino non è neanche stato convocato per l'avventura negli Stati Uniti. L'argentino salterà la gara di stanotte contro la Juventus, così come tutte le altre. Presto tornerà alla Fiorentina, in attesa di conoscere il suo futuro, che con ogni certezza non sarà negli Emirati.