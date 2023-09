La probabile formazione della Fiorentina: dopo gli straordinari di Udine, un po' di riposo per Terracciano. Ballottaggi apertissimi sulle ali

Dopo la vittoria di Udine, la Fiorentina torna in campo nel Lazio per cercare altri tre per la classifica europea. Vincenzo Italiano farà un po’ di turnover per questa sfida, a partire dalla porta dove si dovrebbe rivedere Oliver Christensen. Anche in difesa, con la certezza Kayode, ci dovrebbe essere Parisi sulla sinistra, con la coppia Milenkovic e Ranieri nel mezzo.

A centrocampo, tornerà Arthur dal primo minuto, insieme al buon Duncan che farà riposare Mandragora. Davanti a loro un tridente tutto in ballottaggio: Kouamé, Ikoné, Brekalo e Sottil si giocano due posti sulle fasce, mentre Bonaventura dovrebbe riposare... per Barak? Il ceco potrebbe non essere ancora pronto per partire da titolare, ecco che la carta Infantino potrebbe tornare utile. Ma attenzione anche ad una possibile sistemazione a tre nel mezzo, come già visto in Belgio. Là davanti, infine, nessun dubbio: ci sarà Beltran. Gonzalez di nuovo a disposizione, quasi sicuramente verrà impiegato, ma a gara in corso. Di seguito il probabile undici viola:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Kouamé/Ikoné, Bonaventura/Barak, Brekalo/Sottil; Beltran. All. Italiano.