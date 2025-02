La Fiorentina e una proposta inviata alle 23: "Ma non era nemmeno vicina a coprire l'ingaggio di Mir"

Come già scritto stamani e nelle scorse ore, la Fiorentina il suo ultimo tentativo lo ha fatto per incorporare Rafa Mir, per dare più soluzioni all'attacco viola.

Secondo quanto riportato da Onda Cero il club viola ha presentato la propria proposta verso le 23, ma “non era nemmeno vicina a coprire l'ingaggio del giocatore”.

Rafa Mir tornerà al Siviglia a giugno, dopo aver terminato il suo periodo in prestito al Valencia, e avrà ancora un altro anno di contratto con la formazione andalusa.