Allenamento a parte per Gonzalez, così anche Amrabat e Sabiri. Palladino ha già deciso la difesa anti-Parma

Allenamento odierno per la Fiorentina al Viola Park. Nicolas Gonzalez è sceso in campo questo pomeriggio per del lavoro personalizzato… ma questo soltanto perché appena rientrato dall'Argentina. Era dunque già stato programmato questo allenamento singolo, per motivi fisici di percorso, sottolinea Radio Bruno.

I marocchini fuori rosa

Poi la questione Amrabat. Lui non vuole rimanere a Firenze, ma se non arrivano offerte Palladino potrebbe arruolarlo per Friburgo e dunque per Parma. Il marocchino continua ad allenarsi a parte, così come Sabiri, lui però sicuramente escluso dal progetto.

La difesa anti-Parma è già decisa

Palladino proverà l'undici anti-Parma con il Friburgo, con la difesa già scritta: Biraghi-Quarta-Pongracic, vista la squalifica di Ranieri. Salvo una sorpresa Comuzzo al posto di Biraghi adattato a braccetto di sinistra. Sabato sera la squadra tornerà a Firenze, per avere la domenica libera in vista dell'inizio del campionato, previsto per sabato 17. Doppio allenamento anche domani e poi partenza per la Germania prevista per venerdì.

Oggi, al Viola Park, presenti sia Pradè che Goretti, ma nessun viavai di agenti. Oggi però ultima visita dell'entourage di Nzola, l'angolano firmerà con il Lens.