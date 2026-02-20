L'Inter perde il suo giocatore migliore per diverse partite. E cerchiata di rosso c'è proprio la gara contro la Fiorentina

Lautaro Martinez resterà fuori tra le tre e le quattro settimane. Questa mattina l'attaccante dell'Inter si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Lungo stop

La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana. L'attaccante nerazzurro dovrebbe così rientrare a fine marzo, a ridosso della sosta per le nazionali. Sicure le sue assenze contro il Lecce, il Genoa, il Milan e l'Atalanta; nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt e nella semifinale di andata di Coppa Italia, a Como.

E la Fiorentina?

Il ritorno potrebbe concretizzarsi in occasione di Fiorentina-Inter, alla trentesima giornata di Serie A. Ma anche per quella gara l'argentino rimane a rischio.