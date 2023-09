Quel ruolo da mina vagante che la Fiorentina si prende volentieri ma con ambizioni di classifica

In attesa di capire quale sarà il suo vero ruolo in Serie A, la Fiorentina vorrebbe prendersi con forza quello di mina vagante, come descritto da La Nazione. La più pericolosa delle mine vaganti in particolare, in parole povere: la solita pretendente a smuovere le prime 7, un po' più da vicino. Non solo quindi il ruolo da guastafeste ma anche l'ambizione di scalare la classifica.