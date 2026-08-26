Anche De Gea avrà una maglia speciale per il centenario. E i tifosi la mandano sold out in pochi minuti - FOTO

Questa mattina la Fiorentina ha lanciato le maglie per il centenario. I calciatori viola le indosseranno esclusivamente sabato, nella partita con il Frosinone. Maglia biancorossa per i giocatori di movimento, ma anche De Gea avrà una divisa speciale.

Sold out immediato

Una maglia total black, con dei dettagli biancorossi sulle maniche e lungo i fianchi, che è stata accolta con enorme entusiasmo dai tifosi della Fiorentina. Al punto che, nel giro di mezz'ora, sullo store online ufficiale del club è andata sold out, a differenza di quella biancorossa.

Una maglia di valore

Ricordiamo che si tratta di un'edizione limitata, con soli cento esemplari a disposizione. Una maglia che resterà speciale, tanto per il significato tanto perché utilizzata solo una volta dalla Fiorentina, e che indubbiamente assumerà valore nel corso del tempo.