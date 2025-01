Intervenuto a Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi si è soffermato su vari aspetti del momento della Fiorentina e sulla sconfitta viola di ieri a Monza.

‘La Fiorentina si è rilassata? Non si comprende cosa stia accadendo’

“La difficoltà al momento è capire cosa sta succedendo alla Fiorentina. Quando la squadra andava bene ce lo spiegavamo, aveva una netta identità, sapeva interpretare la gara e tutti i calciatori in cerca di rivalsa la stavano ottenendo, dimostrando a chi li aveva ceduti che il loro spessore era notevole. Ora magari sono venute a mancare le motivazioni dei vari Adli, Kean. Gudmundsson prima di infortunarsi aveva segnato tre gol. La Fiorentina è più forte tecnicamente dello scorso anno, ma adesso non si comprende cosa accade. Credo che inconsciamente ci sia stato anche un rilassamento dopo le 8 vittorie di fila. Non si può giocare con due soli centrocampisti e anche ieri si è visto, ma ora ci sono dichiarazioni evidenti di calciatori e allenatore”.

‘Solo Palladino non si è accorto che si soffre a centrocampo. Dov'è Pongracic?'

“Ci sono troppe situazioni complesse da comprendere in casa Fiorentina. Kean non è più quello di un mese fa, così come Gosens e Adli. La differenza è troppa per parlare solo di motivazioni tattiche, è chiaro che è anche colpa del modulo, ma non basta per trovare spiegazioni. La Fiorentina non vince perchè non merita di farlo. Tutti si accorgono che non bastano due centrocampisti, tranne l'allenatore, che invece non se ne rende conto. Con Adli e Richardson, che sembra da campionato Primavera, la palla non riesci mai a prenderla. Pradè conosce dinamiche che noi non sappiamo, e si è sentito di dire certe cose, è evidente che qualcosa lì dentro però non torna. Pongracic è un mistero: era titolare nella Croazia. Palladino c'era già e ora parla di futura occasione per il calciatore. Perchè è stato preso?”.