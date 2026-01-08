UFFICIALE: Un difensore della Fiorentina interrompe il prestito in Serie C e torna alla base

Il bulgaro Dimo Krastev lascia il Siracusa e torna alla Fiorentina, ora è ufficiale. Dal sito della Lega Serie A si può infatti vedere come la società siciliana e quella toscana si sono accordate per l'interruzione del prestito del difensore classe 2003, che tornerà quindi per il momento al Viola Park in attesa di una nuova sistemazione.

Nessun minuto col Siracusa

Fino a questo momento Krastev, complice anche un precedente infortunio al crociato che lo ha messo fuori gioco per un po', non era mai sceso in campo con il Siracusa, club nel quale invece è titolare il lituano Gudelevicius, altro ex viola, ma a titolo definitivo. Krastev ha un contratto fino al 2027 con la Fiorentina.