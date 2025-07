UFFICIALE: Moreno ceduto dalla Fiorentina. E la cifra per il riscatto è davvero considerevole

Adesso è ufficiale: il Levante ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per l'acquisto di Matías Moreno, che indosserà la maglia Granota nella stagione 2025/2026 in prestito oneroso (500.000€) con diritto di riscatto non vincolante.

Il difensore argentino andrà dunque a rafforzare la difesa del Levante e a cercare una maggiore continuità di impiego rispetto a quanto avvenuto finora a Firenze.

Una cifra molto alta

L'eventuale riscatto, per la cronaca, è stato fissato a 15 milioni di euro. Una cifra però, a dire il vero, difficile da sostenere per il club valenciano. Comunque sia l'ultima parola sarà della Fiorentina che si è garantita il controriscatto per il giocatore a 17 milioni.