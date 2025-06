L’agente Dario Canovi, procuratore anche di Thiago Motta, ha parlato a Radio Bruno del proprio assistito, ma non solo.

‘Allenare Bologna e Juventus è la stessa cosa’

"Per il momento Thiago è libero da ogni contratto. Dipende da quello che succederà nelle prossime settimane, potrebbe anche fare un anno sabbatico in attesa di buone situazioni. Quando sento dire che una cosa è allenare il Bologna ed una cosa è allenare la Juventus non ci vedo più, è vero che le aspettative sono diverse, ma il modo di allenare è lo stesso. Il problema della Juventus di questa stagione è che non è stata detta la verità ai tifosi, ovvero che non c’erano possibilità di vincere il campionato”.

‘Nessun contatto con la Fiorentina per Thiago Motta’

“Sicuramente è sorprendente soprattutto che ci siano stati grandi rifiuti verso Juventus e Inter, è un qualcosa di significativo. Bisognerebbe avere maggior pazienza per programmare un percorso coerente tra società e allenatore. Non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina. Firenze è sempre una piazza importante”.