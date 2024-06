Pressing Retegui, Fiorentina forte di un'offerta che non può non essere presa in considerazione. Ma sui tempi...

C'è resistenza da parte del Genoa davanti alla avances della Fiorentina per Mateo Retegui. E i dirigenti viola, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, l'avevano messa in conto.

Un'offerta che non può non essere presa in considerazione

E' il gioco delle parti e non ha sorpreso il club viola che continuerà il pressing sull’attaccante italo-argentino, forte di un’offerta di venti milioni che non può non essere almeno presa in considerazione.

Proposta seria

Sul quotidiano sportivo viene riportato anche il fatto che non sarà Retegui il primo rinforzo in arrivo, salvo clamorose impennate, perché la trattativa per un calciatore impegnato da sabato agli Europei va per forza in coda all’evento stesso. Ma la Fiorentina si è mossa con grande anticipo facendosi sotto per il centravanti azzurro, con intenzioni e proposte serie.