Altro che seconda linea di lusso, date i cross a Pellegrino: l'argentino parte davanti a Beto. E per il Toro è un incubo

L'occasione l'ha già avuta alle prime uscite, quando Grosso l'ha lanciato da titolare viste questioni intorno a Kean, ma fin qui Mateo Pellegrino non ha avuto modo di celebrare e mettersi in evidenza con la maglia viola. Il favorito per l'attacco però resta lui, dato che Beto ha pochi allenamenti alle spalle dal suo arrivo: l'argentino ha scelto la Fiorentina per dimostrare di essere molto più che “una seconda linea di lusso”, secondo La Gazzetta dello Sport.

Tango argentino

Quello che serve, e che è mancato finora, è la giusta assistenza a Pellegrino, imperioso nel colpo di testa, come riconosciuto anche dallo stesso Mastantuono, che lo accompagnerà davanti. Alla Fiorentina servono tanti cross insomma, che il suo nuovo centravanti possa sfruttare. Come già fatto per altro sempre contro il Torino: i granata li ha puniti ben cinque volte nelle tre gare da avversario. Un incubo in pratica.