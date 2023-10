La probabile formazione della Lazio: due ballottaggi pesantissimi per Sarri, Immobile e Luis Alberto rischiano il posto. In difesa Patric rimpiazza Casale

All'Olimpico arriva la Fiorentina, contro una Lazio molto discontinua in questo avvio di stagione e attualmente in difficoltà dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord.

Tra condizione fisica dei giocatori e momento non facilissimo, Sarri deve vedersela con due ballottaggi non di poco conto. A rischio il posto in campo di due totem come Ciro Immobile e Luis Alberto; aperti i ballottaggi rispettivamente con Castellanos e Kamada. Favoriti l'argentino e lo spagnolo dal primo minuto.

Provedel confermatissimo in porta, così come il blocco della difesa con i soliti Lazzari, Romagnoli e Marusic. Al posto dell'infortunato Casale ci sarà Patric.

A centrocampo si piazzano Rovella e Guendouzi, le ali saranno Felipe Anderson e Zaccagni. Trequartista e punta saranno decisioni in bilico fino all'ultimo momento.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto/Kamada; F. Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.