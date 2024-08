La Nazione: Commisso scatena l'asta

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani su La Nazione all'interno dell'inserto sportivo del giornale.

Pagina 4

Si apre con: “La stagione in 10 giorni Quattro gare e il mercato Scatto prima della sosta Il futuro si costruisce ora”. Sottotitolo: “Periodo decisivo fra affari, Europa e campionato. A settembre primo bilancio”. Di spalla: “Gara in chiaro, pochi al Franchi Sarà la prima a cantieri aperti”.

Pagina 5

Sul mercato: “Intreccio Nico, in ballo 40 milioni Juventus, Atalanta e non soltanto Rocco scatena l’asta per Gonzalez Arrivi: Sagnan e Arthur i preferiti”. Sottotitolo: “Summit fra i dirigenti viola, decisive le prossime ore. Il centrocampista brasiliano potrebbe tornare”.