Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “De Rossi non viene a Firenze, rimane a Roma. Ha dimostrato di essere un grande allenatore. Per ripartire si fanno i nomi di Gilardino, Aquilani… Tutto bene, ma non so se con Pradè hanno la forza di chiedere quello che servirebbe. Non so quanta voglia abbia ora il ds viola di rimettersi a discutere i pezzi da 90 del mercato italiano. Lui è un grande dirigente, ma non so se farei la vita che ha fatto lui fino ad adesso a Firenze”.

‘Le chances che Italiano rimanga sono rasenti allo zero’

“Servono 7 centrocampisti in estate. E poi altri acquisti dalla porta all’attacco. Arthur non merita la conferma, così come Lopez. Se Italiano dice rimango, credo che possa riuscire a fare una squadra importante, ma le chances che rimanga sono rasenti allo zero. Solo lui può cambiare le carte in tavola. Italiano conosce la Fiorentina meglio di tutti, sa che c’è bisogno di una mega rivoluzione”.

‘Gonzalez non sta facendo bene a Firenze’

"Zaniolo? Si fa male troppo spesso. Se compro giocatori li voglio sani. L’anno prossimo non posso sbagliare nulla sul mercato. Nico Gonzalez? Secondo me non sta facendo bene a Firenze. Nel calcio conta quello che hai fatto non quello che farai. Contro il Milan? Ma certo lo farei giocare titolare. Che fa si lamenta per un volo di qualche ora servito e riverito? La plusvalenza su lui per me non la fai. Kayode? Eh lì per forza che fai plusvalenza, è arrivato a zero. Così come Bianco. Ma questi giovani son giocatori da tenere".