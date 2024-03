Italiano ritrova finalmente tutti in vista del Milan: Nico Gonzalez verso la titolarità, le suggestioni arrivano dagli ex lungodegenti

Come sottolinea La Nazione, Vincenzo Italiano ieri ha ritrovato tutti i suoi giocatori a disposizione in vista della gara di domani sera contro il Milan al Franchi. Presente anche Nico Gonzalez, ultimo a rientrare dopo gli impegni in nazionale.

Solo un lavoro di scarico per lui, così come hanno fatto Bonaventura e Beltran dopo essere tornati, ma il suo impiego dal 1' è più che probabile, con il mister viola che si prenderà tempo fino alla rifinitura di oggi per decidere.

Domani non ci sarà Christensen, ancora alle prese con il recupero, mentre presenti tutti gli altri. Possibili nuovi primi minuti in campo a partita in corso per gli ex lungodegenti Castrovilli e Kouamé.