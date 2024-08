Di Marzio: "Genoa in chiusura per Matkovic e Fabio Silva, poi Gudmundsson andrà alla Fiorentina e Gonzalez alla Juventus"

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio in questi minuti fornisce ulteriori aggiornamenti sulla vicenda infinita Gudmundsson-Fiorentina.

‘Domani può essere la giornata per sbloccare la trattativa’

“Albert Gudmundsson si avvicina sempre più a diventare un calciatore della Fiorentina. Nella giornata di mercoledì ci si aspetta che la trattativa venga sbloccata, in modo che il trequartista islandese possa trasferirsi in maglia viola”.

‘Gudmundsson-Fiorentina, Gonzalez-Juventus’

“È ormai solo questione di tempo affinché Albert Gudmundsson diventi un nuovo giocatore della Fiorentina. Le parti sono al lavoro per cercare di sbloccre la trattativa, con il Genoa che inoltre conta di chiudere per sostituire l'islandese con Fabio Silva e Matkovic nelle prossime 24 ore. Quella di mercoledì potrebbe essere la giornata decisiva, e di conseguenza si potrebbe poi aprire la pista Juventus per Nico Gonzalez”.