Italiano: "Possiamo recuperare posizioni, non è ancora il momento di pensare all'Olympiakos. Stasera diamo riposo ai terzini"

Nel pre di Fiorentina-Monza, ha parlato a Sky il tecnico viola Vincenzo Italiano:

"In campionato è importante far bene perché abbiamo bisogno di aggiungere punti per questa classifica, abbiamo anche una partita da recuperare. C’è la possibilità di recuperare posizioni, di fare prestazioni e stare sul pezzo. Come gestire le forze? Oggi ad esempio abbiamo deciso di far riposare la coppia di terzini, partita tiratissima a Bruges ed erano stanchi. Anche se a partita in corso c’è bisogno di tutti, cercheremo di gestire da qui alla fine questi impegni perché poi venerdì rigiocheremo col Napoli, in vista dell’Olympiakos dovremo essere tutti in condizione di far bene".