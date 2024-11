La Fiorentina guarda in casa di un'avversaria battuta ai preliminari di Conference. Interesse per un'ala svedese

La Fiorentina vive un momento d'oro, è arrivata seconda a pari merito alla sosta per le nazionali trascinata da grande entusiasmo. Il club sembra già guardare a possibili interventi nel mercato di gennaio e osserva un giocatore del Rapid Vienna, avversaria dei viola nel 2023 battuta ai preliminari di Conference League.

Fiorentina interessata a un'ala svedese, attualmente fuori per infortunio

Secondo quanto riportato da Sportbladet, la Fiorentina è interessata a Isak Jansson, ala svedese classe 2002. Destro di piede, può giocare su entrambe le fasce e ha segnato quattro gol e realizzato tre assist in questo avvio di stagione, che però si è fermato a settembre. Attualmente è out per un problema al ginocchio e il suo valore di mercato, stimato da Transfermarkt, si aggira sui 2,5 milioni di euro.