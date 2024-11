Come vice-Kean, il capocannoniere della Serie B? Sì, ma non a gennaio. La Fiorentina è davanti a tutti per Shpendi

C'è un giocatore che continua a stupire nonostante il salto di categoria. Cristian Shpendi, la scorsa stagione in Serie C, è destinato a salutare Cesena e la Fiorentina ha messo gli occhi sull'attaccante dei romagnoli.

Tante Big su Cristian

Come riporta Tuttocesena.com sul classe 2003, capocannoniere in Serie B con 8 reti in 12 presenze, ci sono già quattro club importanti di Serie A come Napoli, Atalanta, Torino e Fiorentina, però con quest’ultima attualmente in pole position. Ma non solo.

La Viola segue anche il fratello

Il club viola avrebbe messo nel mirino anche il fratello, Stiven, in forza alla Carrarese. Cagliari, Como e Lecce starebbero pensando al profilo di Cristian per gennaio anche se al momento è impossibile che il club bianconero si privi di una delle sue stelle a metà stagione. D'altronde i bianconeri occupano attualmente la quarta piazza in cadetteria e il sogno della doppia promozione consecutiva stuzzica sicuramente la società.