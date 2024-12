Il Cagliari continua il suo percorso di avvicinamento alla Fiorentina: sessione tattica per gli uomini di Nicola. Un attaccante a parte

Il Cagliari di Davide Nicola, dopo aver ripreso gli allenamenti di ieri, questa mattina si è ritrovato al CRAI Sport Center per continuare il suo percorso di avvicinamento alla trasferta di domenica prossima al Franchi. Il tecnico rossoblu ha avuto a disposizione la rosa praticamente al completo, con un solo giocatore che ha svolto una sessione personalizzata a parte.

Sessione specifica in vista della partita contro la Fiorentina

A darne notizia è il club sardo con un comunicato sul proprio sito ufficiale. La sessione di quest’oggi è stata principalmente incentrata sulla tattica con i giocatori rossoblu che, a gruppi, hanno provato delle situazioni di gioco in funzione della sfida contro i viola di Palladino. Per chiudere la sessione il gruppo ha svolto una serie di partitelle a campo ridotto.

Lapadula mette in allarme Nicola

Come sottolineato dal Cagliari stesso, nonostante il giocatore sia sceso in campo per 60 minuti nell’ultima partita di campionato contro il Verona, non è al 100% Gianluca Lapadula: anziché, appunto, unirsi ai compagni il naturalizzato peruviano ha svolto una serie di esercitazioni personali. Non è possibile dire se il giocatore sia già in dubbio per la partita di domenica contro la Fiorentina, e la situazione sarà da monitorare nei prossimi giorni. La squadra tornerà in campo domani mattina.