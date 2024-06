Potrebbe essere già finita l'avventura di Cabral al Benfica. E il club portoghese teme la minusvalenza

Come riporta il quotidiano sportivo portoghese A'Bola, l'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral potrebbe già salutare il Benfica. Alla base della decisione ci sarebbe la poca convinzione dell'allenatore Schmidt sulle sue caratteristiche.

Il club iberico non è convinto che il brasiliano valga molto di più dei 20 milioni pagati alla Fiorentina per portarlo in Portogallo, ma non è disposto a scendere sotto quella cifra per la cessione.