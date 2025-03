Il conduttore e tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha parlato a Toscana TV, proiettandosi sui prossimi impegni della squadra gigliata ed esprimendosi sulla situazione attuale in casa viola.

‘Confido molto nelle prossime gare, i calciatori viola tireranno fuori gli attributi’

“Mi sto rilassando dopo il Festival di Sanremo, ultimamente però non mi rilasso molto a vedere la Fiorentina. Sono felice quando la squadra, poi se gioca bene naturalmente è meglio. È finito il ciclo difficile per la Fiorentina, ora inizia quello facile, con le squadre più forti… la Fiorentina fa il contrario (ride ndr), visto che con le grandi abbiamo giocato molto meglio che con le così dette ‘piccole’. Confido molto nelle prossime gare importanti, anche nella Conference, i giocatori tireranno fuori gli attributi che hanno. Atene ha lasciato tanto amaro in bocca, per la Fiorentina sarebbe buono uscire dall’andata col Panathinaikos con un pareggio e giocarsela poi a Firenze. Penso che la vera partita sarà al Franchi, in Grecia l’ambiente è difficile”.

‘Bel clima in casa viola, De Gea fantastico ed uno stimolo per tutti’

“Ho pranzato di recente al Viola Park ed ho trovato un clima molto tranquillo e sereno. Con Bove si è creato un bel rapporto, nella Fiorentina ci sono tantissimi italiani e penso che si stia lavorando in questo senso. Negli anni passati quando ero stato con la squadra avevo visto più ‘gruppetti’, anche in base alle nazionalità. De Gea è fantastico ed è quello che si arrabbia più di tutti quando la Fiorentina perde, è estremamente positivo che un campione come lui ci senta per la squadra e sia da stimolo per tutti gli altri”.