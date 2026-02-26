L'entrata a gamba tesa di Piccoli, una faccia tosta che piace. Al diavolo le dichiarazioni da zero a zero
“La Conference League? Siamo qui per vincerla, non solo per onorarla”. Parole e musica, visto che siamo anche nel periodo di Sanremo, di Roberto Piccoli.
Faccia tosta ma piace
Non parla molto l'attaccante, ma va diritto e deciso al punto. Un'entrata a gamba tesa la sua e una faccia tosta che però, in questo caso piace.
L'occasione per andare avanti, molto avanti, nonostante tutto e nonostante le tante difficoltà che si porta dietro questa stagione, c'è eccome. E l'ex Cagliari guarda lontano, direttamente a Lipsia dove si giocherà la finale della competizione, il prossimo 27 maggio.
Uscita allo scoperto
Dopo tante dichiarazioni 'da zero a zero' c'è un giocatore che ha il coraggio di uscire allo scoperto. Ovviamente la speranza di tutti è che le parole vengano corroborate dai fatti, con prestazioni all'altezza della situazione e nessuna voglia di sottovalutare gli avversari che si presenteranno davanti a cominciare da stasera con lo Jagiellonia.