Il Betis pareggia in Polonia e si guadagna la doppia sfida con la Fiorentina: sarà semifinale a Siviglia, dieci anni dopo

Sarà il Betis l'avversaria della Fiorentina nella doppia semifinale di Conference League: la squadra di Pellegrini ha pareggiato per 1-1 infatti in casa dello Jagiellonia, superando il turno in virtù del 2-0 dell'andata. Spagnoli avanti con Bakambu al 78' e pari polacco con Churlinov all'81'.

Sarà dunque ritorno a Siviglia per una semifinale: nel 2015 era Europa League, c'erano altri valori in campo, e la Fiorentina si giocò la doppia sfida proprio nel capoluogo andaluso.