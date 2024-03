La Nazione: In lotta tra la vita e la morte

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, questo stamani è il titolo dedicato alla Fiorentina: "Non mollare Joe! Siamo tutti con te".

La ricostruzione della giornata di ieri: “Barone in lotta fra la vita e la morte Malore in hotel, angoscia per il dg Il manager gravissimo in ospedale ”Condizioni critiche, ma stabili". Sottotitolo: “L’allarme al 118 dopo pranzo, la corsa al San Raffaele e l’arrivo della squadra. Rinviata la gara con l’Atalanta”.

Sempre su Barone: “L’ansia della squadra e della città Giocatori e dirigenti sotto choc La sgomento della moglie Camilla”. E inoltre: “Il via vai al San Raffaele di Milano, le ore passate al telefono e l’attesa per le notizie in arrivo dai medici Messaggi dal presidente Figc Gravina e dal governatore Giani. Il cuore viola postato dal sindaco Nardella”.

Fatto un ritratto del dirigente gigliato: “L’ascesa del motore viola Ruvido, forte e orgoglioso L’amicizia con Commisso e le battaglie per la società”. Sottotitolo: "Dalle origini siciliane alla partenza per gli Usa. Il ritratto del manager Barone

Il rebus del recupero".

Si parla del recupero di Atalanta-Fiorentina: “Partita subito sospesa”. Inoltre: “Forse si gioca a maggio Tanti impegni, calendario compresso. La data potrebbe essere il 22”.