La Nazione: La supercoppia della Fiorentina, Pioli accende il nuovo attacco

All'interno dell'inserto sportivo de La Nazione ci sono oggi due pagine dedicate alla Fiorentina.

Pagina 4

Si apre con: "Pioli accende il nuovo attacco Reti e show con la Nazionale Leone Moise infiamma Firenze E con Piccoli sarà supercoppia". Sottotitolo: “L'intesa di Kean con Retegui in azzurro riflette movimenti e atteggiamento dell'assetto viola”.

Pagina 5

Grande spazio a: "Modulo e lavori in corso Gud in campo col Napoli? Difficile, non impossibile Ma si scalda già Nicolussi". Sottotitolo: “Senza l'islandese si va nella direzione del 3-5-2. E Fazzini rimarrà in panchina”. Di spalla: “Ranieri esalta Moise e inquadra il Napoli: ”La pausa ha giovato".