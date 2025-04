Niente Olimpico per Ranieri, un attaccante viola entra in diffida. Una bestemmia costa caro a Grassi, stop e ammenda per Yildiz dopo la gomitata a Bianco

Da poco il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto relativo alla 34esima giornata di Serie A. Dopo l'ammonizione rimediata con l'Empoli nella ripresa, è confermata la squalifica del capitano della Fiorentina Luca Ranieri. Il classe ‘99 era diffidato e salterà la sfida chiave dell’Olimpico contro la Roma.

Beltran in diffida, mentre Grassi…

Ammonizione per Lucas Beltran che entra così in diffida, rimediando il quarto cartellino del giallo del suo campionato. Una giornata al centrocampista dell'Empoli Alberto Grassi, reo di aver bestemmiato al momento dell'uscita dal campo.

Yildiz, espulsione e ammenda

Due turni di squalifica al turco Yildiz: l'attaccante della Juventus era stato espulso nella gara col Monza per una netta gomitata rifilata al centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco. Il giovane talento della Juventus dovrà pagare anche 10.000€ di ammenda per il rosso ricevuto per condotta violenta.