Su La Gazzetta dello Sport spazio viola a pagina 20: "Una rincorsa per due: Italiano sfida Sarri, il gioco non basta. Più reti per l'Europa" e in sommario: “Troppi alti e bassi per Fiorentina e Lazio. Belotti e Immobile devono dare la svolta”. Di spalla: "Biraghi si allena. Domani sera sarà disponibile".