Sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sky Fabio Caressa ha commentato l'acceso scambio di opinioni nel dopo gara tra il ds della Fiorentina Daniele Pradè e l'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, ora allenatore del Bologna.

‘Mai tenero con chi esagera, ma Italiano non ha mancato di rispetto’

“Italiano, si sa, è un po’ sopra le righe. È l’ultimo tassello che deve mettere a posto per diventare un allenatore da grandissima squadra. Diciamo che per andare in una squadra di livello top in Europa deve un po’ cambiare alcuni atteggiamenti. Devo dire francamente che sì, ha esultato. È vero che c’era stato il problema della mamma di Palladino. Però lui, in quel momento non è che ha voluto mancare di rispetto, non ci ha pensato. Ha vissuto probabilmente una settimana di grande tensione. Non sono mai tenero con quelli che esagerano. Sicuramente Italiano deve migliorare da quel punto di vista, però francamente io non l’avrei vissuta come un’offesa alla squadra avversaria o alla sua ex squadra. Ha esultato perché ha vinto una partita importante, 1-0, una sfida tirata fino alla fine, una partita che per lui voleva dire molto".

‘La reazione di Italiano è stata solo una grande manifestazione di felicità’

“Credo che Daniele Pradè, una bravissima persona, molto equilibrata, si sia molto arrabbiato perché ha letto dei sottintesi rispetto magari a quello che era successo quando Italiano è andato via dalla Fiorentina. Personalmente tendo a credere nella buona fede del tecnico, che ha avuto un’esplosione di gioia e poi si è reso conto. Secondo me, è scappato nel tunnel proprio perché non voleva esagerare. Però in quel momento lì ha avuto una reazione che, peraltro, mi risulta non abbia offeso nessuno. È stata solo una grande manifestazione di felicità. Perciò capisco Pradè e capisco il momento della Fiorentina, però non c’ho visto tanta malizia. E con questo, magari sbaglio. Capisco che i tifosi della Fiorentina si siano arrabbiati da questo punto di vista. Capisco sia gli uni che gli altri, però rimettiamo le cose nella giusta dimensione. Una stretta di mano, in quel caso, magari può risolvere tutto”.