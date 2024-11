Mina la combina e la Lazio approfitta dei regali del Cagliari. Aggancio alla Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Succede di tutto nell'ultimo match di questa giornata di Serie A. La Lazio, che era a quota 19, ha vinto contro il Cagliari penultimo che però ha detto la sua all'Olimpico.

Mina la combina

I sardi infatti avevano pareggiato il gol di Dia, arrivato dopo pochi minuti ma nel secondo tempo hanno regalato letteralmente i tre punti ai Biancocelesti. Prima con un rigore maldestro, segnato da Zaccagni appena entrato in campo, e poi facendosi espellere con due giocatori in contemporanea. Yerry Mina, l'ex Fiorentina, ha rimediato il secondo giallo per un fallo in netto ritardo; nello stesso minuto anche Adopo per proteste è stato cacciato dal terreno di gioco. Alla fine è 2-1 Lazio che raggiunge la Fiorentina terza in classifica.

Terzetto al terzo posto

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 24, Atalanta 22, Fiorentina 22, Lazio 22, Juventus 21, Milan 17, Udinese 16, Bologna 15, Empoli 14, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Cagliari 9, Como 9, Parma 9, Genoa 9, Lecce 8, Venezia 8, Monza 8.