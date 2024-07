Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio di Nicolas Valentini: “Secondo me è un buon giocatore, ma non capisco il senso di prenderlo ora e averlo a disposizione solo a gennaio. Certo così facendo si risparmia qualcosa, e la Fiorentina a risparmiare è bravissima”.

Poi su Dalle Mura, ceduto a titolo definitivo al Cosenza, ha aggiunto: “E' un ottimo giocatore, non avrebbe sfigurato in Serie A. Berardi? Ma basta! Ha detto no alla Fiorentina cento volte, ormai non è più il giocatore di qualche anno fa”.

Su Kean: “Gioca benissimo a calcio, ma prendi pur sempre una scommessa nel senso che è inaffidabile. E' un rischio e forse in questo momento la Fiorentina non dovrebbe correrne, però ormai è arrivato e quindi dobbiamo tifare per lui. Secondo me è stato voluto fortemente da Palladino, e il fatto che siano stati spesi diversi soldi per prenderlo vuol dire che la società ha voglia di accontentare l'allenatore”.