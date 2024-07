UFFICIALE: Un giovane difensore della Fiorentina, prodotto del vivaio viola, saluta definitivamente. Lo aspetta la Serie B

Adesso è ufficiale: Christian Dalle Mura è un nuovo giocatore del Cosenza. Il difensore mancino classe 2002 ha firmato un contratto triennale e saluta così a titolo definitivo la Fiorentina.

Dalle Mura è un prodotto del vivaio viola, con l'esordio in prima squadra arrivato nel 2020 in trasferta a Ferrara contro la SPAL. L'ultima stagione l'ha giocata in prestito alla Ternana.